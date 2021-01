Agenti Lautaro in sede Inter: si lavora al rinnovo

Un nuovo faccia a faccia a distanza di una settimana dall’ultimo. Nel pomeriggio di martedì, infatti, gli agenti di Lautaro Martinez si sono recati nella sede dell’Inter dove è in corso un nuovo incontro con la dirigenza nerazzurra per proseguire i colloqui relativi al rinnovo dell'attaccante , la scorsa sessione di calciomercato obiettivo del Barcellona. "È stata un’estate faticosa, ma ora sono all'Inter e sono felice. Qui sto bene. Rinnovo? Il mio procuratore e la società stanno lavorando. Sono tranquillo. Io penso a dare all’Inter tutto quello che ho, l’accordo poi si trova", aveva affermato proprio l’attaccante argentino qualche giorno fa. Parole alle quali adesso si prova a far seguire i fatti.

Scadenza e clausola

Il nuovo incontro tra l’entourage di Lautaro Martinez e l’Inter è un chiaro segnale di come le parti siano al lavoro per provare a raggiungere un’intesa per prolungare il loro rapporto. L’attaccante argentino è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2023: nell’accordo è prevista inoltre una clausola d’uscita dal valore di 111 milioni di euro, pagabili in un’unica soluzione.