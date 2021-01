Superati i 100 milioni di casi nel mondo

Juve femminile, positive Soggiu e Panzeri

Nota del club: a seguito dei controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al Covid-19 della calciatrice della prima squadra femminile Valentina Soggiu che è già stata posta in isolamento. Positiva al Covid-19 anche Vanessa Panzeri, calciatrice in fase di riabilitazione e attualmente non inserita in Gruppo Squadra.