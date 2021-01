Toro, Sanabria a un passo. Pressing per Mandragora

I granata vicinissimi a riportare in Italia l'attaccante classe 1996, oggi al Betis: il suo acquisto "libererebbe" Diaw (già bloccato) per la Spal. Continua il pressing su Mandragora: previsti nuovi contatti con Juve e Udinese per provare l'accelerata decisiva TRATTATIVE LIVE - TABELLONE - VIDEO E ULTIME NEWS Condividi:

Nuova avventura in Serie A a un passo per Antonio Sanabria. L’attaccante classe 1996 – che nel nostro campionato ha giocato con Sassuolo, Roma e Genoa – è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Torino. La società granata, che da giorni tratta col Betis Siviglia, è entrata adesso nel rush finale: fumata bianca davvero vicina, tanto che il Torino sta definendo gli ultimissimi dettagli sia con il club spagnolo che con lo stesso attaccante per quel che riguarda la parte contrattuale. Affare da circa 7 milioni di euro, si discute adesso sulle modalità di pagamento, ultimo tassello di un puzzle pronto a incastrarsi. 16 presenze e 3 gol in Liga fino a questo momento della stagione, Sanabria è pronto a far ritorno in Italia dove ha giocato fino allo scorso campionato (6 gol in 24 presenze col Genoa, allenato proprio da Nicola).

Sanabria "libera" Diaw in direzione Spal leggi anche Mercato Torino, tra Kurtic e Sanabria: il punto L’ormai sempre più probabile arrivo di Sanabria al Torino genera un domino attaccanti che coinvolge anche la Spal. Una volta che il club granata avrà la certezza di arrivare a Sabaria, allora "libererà" Davide Diaw del Pordenone (cub con cui c’è già l’accordo a 2.5 milioni di euro più 1.5 milioni di euro) in direzione Spal, club pronto ad acquistare fin da subito l’attaccante classe 1992, grande protagonista con il Pordenone (10 gol in 18 presenze) in questo campionato di Serie B.