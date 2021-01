Il centrocampista 23enne, in prestito all'Udinese dalla Juventus, diventa l'obiettivo numero 1 per rinforzare il centrocampo granata. Trattativa in corso, Davide Nicola lo ha già allenato in Friuli. Attacco: intesa di massima con il Pordenone per Diaw ma si attende ancora la risposta del Betis Siviglia per Sanabria

C'è un nuovo obiettivo per il centrocampo del Torino: si tratta di Rolando Mandragora, in stagione in campo 9 volte sin qui (anche a causa di alcuni problemi fisici) con l'Udinese. Nella giornata di martedì il club granata ha incontrato gli agenti del centrocampista 23enne, che l'allenatore del Torino Davide Nicola ha già avuto a disposizione nell'Udinese 2018/2019. Il calciatore di proprietà della Juventus e in prestito ai friulani è diventato la prima scelta per un reparto che ha perso Meitè, passato al Milan. In precedenza il Toro aveva sondato Jasmin Kurtic, che il Parma non vorrebbe però cedere, e Lukas Lerager, altro calciatore già allenato da Nicola: il Genoa sarebbe però disposto a privarsi del danese solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Torino lavorerebbe solo su un prestito con diritto di riscatto. Torino sarebbe meta gradita per Mandragora, anche per l'ottimo rapporto avuto con Nicola a Udine che lo porterebbe a preferire il club granata ad altri che hanno chiesto informazioni sul suo conto in questi giorni, come Parma, Fiorentina e Cagliari.