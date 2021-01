Quartultimo posto in classifica (a pari punti con il Cagliari terzultimo) e due sole vittorie stagionali. Il nuovo Torino di Nicola, che all’esordio ha pareggiato 2-2 in extremis a Benevento, vuole risalire posizioni e allontanarsi da una pericolosa zona retrocessione. Per farlo, sta anche cercando rinforzi in questa finestra di mercato. L’obiettivo del club, in particolare, è di aggiungere pedine importanti a centrocampo e in attacco. In mediana l'obiettivo numero uno rimane Jasmin Kurtic del Parma: il Torino è pronto a comprarlo, e si sta ancora cercando con convinzione l’accordo col club emiliano. Martedì pomeriggio ci sarà un nuovo incontro a Collecchio tra il giocatore, il suo agente e il presidente del Parma per convincere la società e ottenere il via libera per andare al Torino. La volontà di Kurtic è di tornare in granata, dove ha già giocato nel 2014. Il piano B allo sloveno si chiama Lukas Lerager, allenato lo scorso anno da Nicola: il Torino lo prenderebbe solo in prestito con diritto di riscatto dal Genoa, ed è un profilo preferito a quello di Gedson Fernandes del Tottenham (ma di proprietà del Benfica) perché conosce già la Serie A.