Torna d’attualità il nome del centrocampista del Lione per i bianconeri, che ne hanno parlato con i suoi agenti in occasione di uno scambio di giovani concluso con il Marsiglia, ma per la prossima sessione di mercato

Un’idea mai tramontata, tornata d’attualità: la Juventus continua a rimanere vigile su Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 di proprietà del Lione, che il club segue ormai da tempo. In estate c’era stato un primo tentativo, che non è andato a buon fine a causa della valutazione molto alta del giocatore che ha scoraggiato ogni possibile acquirente. Il discorso è riemerso in occasione di un’altra trattativa, conclusa dalla Juve: quella per Marley Aké, un giocatore preso dal Marsiglia per l’Under 23 che ha gli stessi agenti di Aouar. Un eventuale assalto, in ogni caso, non avverrebbe in questa sessione di mercato ma per l’estate, e la situazione sarà approfondita.