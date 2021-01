Passi avanti importanti per riportare in Italia l'attaccante che ha già vestito la maglia rossoblù nel 2015: l'operazione si potrebbe chiudere entro sabato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. In uscita dal Genoa Scamacca, che potrebbe tornare a Sassuolo e giocarsi le sue carte in neroverde

Scamacca verso il ritorno al Sassuolo

Contestualmente all'arrivo di Niang, si profila l'addio al Genoa per Gianluca Scamacca: la destinazione non è però nessuna di quelle ventilate negli ultimi giorni, visto che il calciatore dovrebbe tornare al Sassuolo (proprietario del suo cartellino) per rimanerci anche nella seconda parte di questo campionato. La Juventus continua infatti a proporre al club neroverde un prestito con diritto di riscatto, mentre il Sassuolo per liberarlo chiede l'inserimento dell'obbligo. A queste condizioni la trattativa con i bianconeri non si farà, con il Sassuolo che ha ricevuto il via libera da parte del Genoa per liberare il calciatore a patto che non venga ceduto a una concorrente dei rossoblù nella lotta salvezza. In questo scenario, si fa sempre più concreta la possibilità che Scamacca rimanga a Sassuolo per giocarsi le sue carte alla corte di De Zerbi.