Il centrocampista passa dalla Juventus al Genoa e ricorda i tempi in cui era raccattapalle al Ferraris con papà Daniele in campo: "Forza Genoa". Nell'operazione rientrano anche Rovella, che passa alla Juve ma resta in prestito in Liguria, e Petrelli, che passa dalla Juve Under 23 al Genoa e viene girato alla Reggina

Manolo Portanova è un calciatore del Genoa, ma non sarà il primo calciatore con quel cognome della storia rossoblù. Lo ricorda lo stesso centrocampista ex Juventus, postando su Instagram una foto in cui fa da raccattapalle al Ferraris e abbraccia suo padre Daniele, ex difensore del Genoa nella stagione 1998/99 e poi da gennaio 2013 all'estate 2014. "Forza Genoa" il messaggio del centrocampista, con un pallino rosso e uno blu a ricordare i colori del suo nuovo club. Non è la prima volta che Manolo Portanova lancia messaggi social verso il Genoa: poco più di una settimana fa, in una Instagram Story realizzata mentre attraversava in macchina in direzione della città il Ponte San Giorgio, scriveva "Non vedo l'ora". Che è arrivata, con il passaggio alla squadra allenata da Davide Ballardini dopo una prima parte di stagione con tre presenze e 147 minuti giocati tra campionato e Coppa Italia con la Juve sotto la guida di Andrea Pirlo. Ora il classe 2000 riparte dal Genoa, club con cui suo padre ha messo insieme nelle due esperienze 47 presenze e due reti.