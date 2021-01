El Shaarawy, visite con la Roma. VIDEO

L'attaccante è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche con il club giallorosso. El Shaarawy torna alla Roma a parametro zero dopo l'esperienza in Cina: contratto di due anni e mezzo con opzione di rinnovo fino al 2024

La seconda avventura di Stephan El Shaarawy con la Roma può finalmente iniziare: l'attaccante è pronto a diventare nuovamente un giocatore giallorosso. Terminata l'avventura in Cina con lo Shanghai Shenua e dopo l'accordo totale trovato con il suo nuovo club già da tempo, nella mattinata di venerdì 29 gennaio il classe '92 è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche , inizialmente rimandate a causa della positività al Covid-19 emersa dopo i tamponi di routine effettuati al rientro in Italia. Trascorsi i 21 giorni di isolamento , dunque, El Shaarawy ha potuto sostenere i test fisici, propedeutici alla firma sul contratto con la società giallorossa.

Contratto di due anni e mezzo

ROMA

Sorrisi e tanta voglia di ricominciare per El Shaarawy, che torna a parametro zero nel club nel quale ha già giocato per tre stagioni e mezza, dal gennaio 2016 all'estate 2019. Un colpo importante per Fonseca, che potrà così contare su un nuovo profilo per l'attacco in attesa delle evoluzioni legate al futuro di Edin Dzeko. El Shaarawy firmerà un contratto di due anni e mezzo, con opzione di rinnovo fino al 2024. L'ingaggio annuale sarà da 3,5 milioni di euro più bonus, a salire fino a 4,5 milioni per l'ultima stagione.