Juve, resta in piedi Scamacca come "last minute"

L’attaccante del Sassuolo rimane un’opzione per la Juve in questi ultimi giorni di mercato, ma solo senza obbligo di riscatto. I bianconeri avevano valutato anche Piccoli e Zirkzee per l’attacco

Nessun colpo ad effetto per la Juventus, in questo mercato di gennaio, ma negli ultimi giorni che restano può tornare d’attualità il nome di Riccardo Scamacca come affare last minute a condizione che non sia previsto un obbligo di riscatto. In caso contrario, l’attaccante farà rientro al Sassuolo dal Genoa e resterà in neroverde. È da escludere che la Juve possa cercare un profilo più altisonante, anche per una questione di equilibri. Tra le opzioni valutate c’erano anche Piccoli dell’Atalanta, al momento in prestito allo Spezia, e Zirkzee del Bayern Monaco, che invece andrà al Parma.