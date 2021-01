Cresce l'ottimismo in casa granata per la chiusura dell'affare Mandragora dopo gli ultimi incontri con l'agente del giocatore e l'intesa di massima tra le parti: resta da risolvere il contratto tra la Juventus e l'Udinese. Intanto è fatta per Sanabria: contratto di 4 anni e mezzo, affare da 7 milioni più 3 di bonus. Si attende l'annuncio ufficiale

Sono ore decisive per il futuro di Rolando Mandragora, individuato dal Torino come profilo ideale per rinforzare il centrocampo. Dopo i primi contatti avviati tra la società granata e l'entourage del giocatore, c'è stato un nuovo incontro tra gli agenti del centrocampista dell'Udinese e il club del presidente Urbano Cairo: trovata un'intesa di massima tra le parti, cresce l'ottimismo per il buon esito dell'affare. Per far sì che la trattativa si possa chiudere positivamente, resta da risolvere il contratto tra la Juventus - proprietaria del cartellino del giocatore - e l'Udinese, club che nei prossimi due anni dovrebbe percepire più di 10 milioni di bonus: le due società sono già in contatto, alla ricerca di una soluzione che possa infine favorire il Torino. Nelle prossime ore sono previsti nuovi aggiornamenti, ma Davide Nicola - che ha già allenato il giocatore sia al Crotone che all'Udinese - spera di poter abbracciare presto Mandragora. In caso di eventuali complicazioni nella trattativa, restano pronte alla finestra sia Fiorentina che Cagliari, che continuano a monitorare con attenzione la situazione e potrebbero provare ad approfittare di ogni problema.