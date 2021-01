Ripartirà nuovamente dalla Bundesliga la carriera di Sami Khedira. Il centrocampista classe 1987 – ai margini del progetto tecnico della Juventus e mai impiegato in nessun competizione fino a questo momento della stagione da Pirlo – torna in Germania, dove ad accoglierlo c’è l’Hertha Berlino: tutto fatto dunque per il trasferimento di Khedira, che ha già sostenuto e superato le visite mediche (confermate le anticipazioni di Kicker) con il suo nuovo club. Ora la firma su un contratto di due anni e mezzo legati alla presenze e presto l’ufficialità del trasferimento. Khedira torna dunque in Bundesliga, campionato dove ha giocato con lo Stoccarda fino al 2010, poi il passaggio al Real Madrid e nel luglio del 2015 lo sbarco a Torino in maglia Juventus.