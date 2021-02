Il terzino americano, che domenica ha assistito al successo all'Olimpico contro il Verona, verrà presentato a Trigoria alle 18. Il suo contratto è stato depositato in Lega Calcio: arriva in prestito dal Dallas FC

Contratto depositato in Lega Calcio per il nuovo arrivo giallorosso Bryan Keith Reynolds, il terzino statunitense che arriva dal Dallas FC. Il passa in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto per 7 milioni, più il 15% della futura rivendita. Il 20enne difensore, dopo le visite mediche e la presenza allo Stadio Olimpico per assistere a Roma-Verona di domenica, verrà presentato a Trigoria alle ore 18.