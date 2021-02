L'attaccante francese ex Milan, a un passo dal far ritorno in Italia durante l'ultima sessione di calciomercato, lascia il Rennes: giocherà in prestito nell'Al Ahli fino al termine della stagione

Serie A andata senza… ritorno. Perché M'Baye Niang, attaccante classe 1994 che nel nostro campionato ha giocato con le maglie di Milan, Genoa e Torino, anche in questa sessione di calciomercato – come ormai avviene con cadenza quasi regolare – è stato davvero a un passo dal tornare in Italia, trasferimento però mai concretizzato. Ma il francese è stato comunque protagonista in questa campagna trasferimenti: saluti al Rennes e alla Ligue 1, il presente per lui è in Arabia Saudita. Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club francese, Niang si è trasferito nell’Al Ahli – club attualmente in seconda posizione nella Saudi Professional League – con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.