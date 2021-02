Un futuro ancora tutto da definire, per Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio al momento sta recuperando da un infortunio, in una stagione dove Pepe Reina ha conquistato i gradi di titolare. Una situazione che ha favorito diverse voci di mercato, tra le quali quella del Borussia Dortmund. Sull’argomento si è espresso lo stesso Strakosha, negli studi di Sky Sport Deutschland: "Si tratta di una grande squadra, molto giovane e talentuosa. Penso crescerà bene in futuro, quindi potrebbe essere interessante essere lì, soprattutto quando lo stadio è pieno c’è una bella atmosfera. Mentirei se dicessi che non sarei interessato. Onestamente, chi non sarebbe intrigato dalla richiesta di una squadra di questo tipo?".