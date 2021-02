Il Bayern affonda il colpo per il difensore centrale francese di proprietà del Lipsia: pagherà la clausola rescissoria da 42,5 milioni e Upamecano arriverà in Baviera a luglio, firmando un contratto di cinque anni. La conferma del ds Hasan Salihamidzic alla Bild: "Giocatore, famiglia e management si sono convinti che il Bayern fosse la scelta migliore"

C'è una svolta sul futuro di Dayot Upamecano, difensore centrale francese di proprietà del Lipsia e nel giro della sua Nazionale (con tre presenze sin qui). Il Bayern Monaco, fresco di vittoria del Mondiale per club, ha infatti chiuso l'accordo per portare in Baviera il 22enne dalla prossima stagione. A confermarlo ai microfoni della Bild è il direttore sportivo Hasan Salihamidzic: "Posso confermare l'accordo per Upamecano e ne siamo molto contenti. Abbiamo avuto discussioni positive, intense e professionali con Dayot e il suo agente Volker Struth per molti mesi - le sue parole - alla fine di un lungo processo, il giocatore, la sua famiglia e il management si sono convinti che il Bayern fosse la scelta migliore".