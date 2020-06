Il nuovo Milan, il Milan di Ralf Rangnick, comincia a prendere forma. Nelle scorse settimane c’è stato un nuovo incontro tra Ivan Gazidis, amministratore delegato dei rossoneri, e il capo dell’area calcistica del gruppo Red Bull che sarebbe pronto a guidare la squadra in panchina. In ogni caso, si aspetterà il finale di stagione o il raggiungimento di un obiettivo per formalizzare l’accordo. Nel frattempo, si è cominciato a discutere di alcuni profili che piacciono al manager tedesco. Su tutti Patrik Schick, di proprietà della Roma, su cui il Lipsia non ha fatto valere il diritto di riscatto del prestito per un valore di 23 milioni.