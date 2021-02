Ufficiale la firma del nuovo contratto in Mls, per la durata di un anno. L'ex attaccante del Milan si trasferisce in Florida per giocare con Orlando City. Il 31enne brasiliano era svincolato dopo aver lasciato il San Paolo

Pato scopre l'America. L'ex rossonero, che nel 2008 dal suo Brasile si trasferì in Italia incantando il Milan (e l'Europa) con le sue giocate, aggiunge un continente alla sua collezione. Cresciuto in Sud America, "il Papero" dopo un'esperienza europea che oltre alla Serie A lo ha visto impegnato in Premier League e nella Liga spagnola (prima al Chelsea e poi al Villarreal), non si era fatto mancare un biennio cinese (2017-2019, al Tianjin Tianhai). Oggi sbarca in MLS, è ufficiale la firma per un anno di contratto con Orlando City. Raggiungerà l'ex laziale Nani, nato in Portogallo e dunque madrelingua portoghese come lui.