Massara: "Grati al club per sforzi sui rinnovi"

Il ds del Milan ha fatto il punto sulle trattative per i rinnovi dei contratti in scadenza di Calhanoglu e Donnarumma e poi ha commentato il debutto di Ibra a Sanremo

"Con Calhanoglu parliamo tutti i giorni a Milanello. Stiamo dialogando con gli agenti dei giocatori in scadenza per provare a trovare un accordo. In questo momento di crisi dobbiamo ringraziare la società che sta facendo sforzi per trovare un'intesa che speriamo di celebrare presto": lo ha detto il ds del Milan Frederic Massara a Dazn a margine della gara con l’Udinese a proposito delle trattative per i rinnovi dei contratti in scadenza di Calhanoglu e Donnarumma.