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Vlahovic-Juventus, Chiellini conferma l'addio: "A queste cifre Dusan non resta in Italia"

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Giorgio Chiellini non nasconde il dispiacere per l'addio di Dusan Vlahovic. Il Director of Football Strategy bianconero ha commentato all'AGI la mancata intesa per il rinnovo: "A me dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve. È una persona seria". Chiellini ha poi chiarito le ragioni della separazione: "A queste cifre Dusan non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio"

NON SOLO VLAHOVIC: I MIGLIORI SVINCOLATI

"A me dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve": Giorgio Chiellini non usa giri di parole sull'addio di Dusan Vlahovic. Il Director of Football Strategy della Juventus, presente allo Juventus Club Montecitorio per un saluto di fine stagione, ha parlato all'AGI commentando la fine dell'esperienza dell'attaccante serbo il cui contratto scadrà il 30 giugno senza rinnovo. La distanza tra le parti era ormai insormontabile: la richiesta di Vlahovic è risultata superiore all'offerta del club, e la separazione è diventata inevitabile. "È una persona seria — ha aggiunto Chiellini — ma a queste cifre non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio".

"La Juventus tornerà a essere un punto di riferimento"

Il dirigente bianconero ha poi parlato del momento attuale della Juventus e del futuro del club dopo la mancata qualificazione in Champions: "La Juve tornerà a essere un punto di riferimento. Dobbiamo imparare dagli errori commessi".

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