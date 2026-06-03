Il presidente del Real Madrid ha concesso un'intervista al quotidiano sportivo 'El Espanol' in cui ha dichiarato che nei prossimi giorni sarà ufficiale un colpo di mercato: "Giovedì annuncerò il primo grande acquisto del Real Madrid. Chi mi conosce sa che i migliori giocatori saranno al Real e che vinceremo la Champions". Il giocatore annunciato potrebbe essere Denzel Dumfries, con i Blancos che hanno deciso di pagare la clausola da 20 milioni all'Inter

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