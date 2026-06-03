Il presidente del Real Madrid ha concesso un'intervista al quotidiano sportivo 'El Espanol' in cui ha dichiarato che nei prossimi giorni sarà ufficiale un colpo di mercato: "Giovedì annuncerò il primo grande acquisto del Real Madrid. Chi mi conosce sa che i migliori giocatori saranno al Real e che vinceremo la Champions". Il giocatore annunciato potrebbe essere Denzel Dumfries, con i Blancos che hanno deciso di pagare la clausola da 20 milioni all'Inter
Florentino Perez ha parlato al quotidiano sportivo 'El Espanol' annunciando, di fatto, un arrivo imminente: "Giovedì annuncerò il primo grande acquisto del Real Madrid". I Blancos, in attesa di ufficializzare il ritorno di José Mourinho in panchina, accendono dunque il loro calciomercato. Possibile che il giocatore annunciato sia Denzel Dumfries. Il Real ha infatti deciso di pagare la clausola - valida fino ai primi di luglio - da 20 milioni all'Inter.
Florentino Perez: "Vinceremo la Champions League"
"Tutti sanno qual è il mio progetto sportivo - ha continuato Florentino Perez -, prima di domenica avremo altri nomi, non preoccupatevi. La gente non ne dubita, mi conoscono. Ho sempre portato entusiasmo durante i miei 23 anni da presidente. Chi mi conosce sa che i migliori giocatori saranno al Real Madrid e che vinceremo la Champions League".