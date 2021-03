Continua l’operazione rinnovi in casa Roma . Dopo il prolungamento contrattuale (2025 la nuova scadenza, con clausola di rescissione a 80 milioni di euro) di Roger Ibanez ufficializzato nella giornata di giovedì, adesso la società giallorossa blinda anche Rick Karsdorp . Il contratto dell’esterno destro olandese, insieme a Cuadrado il difensore col maggior numero di assist in stagione (5), era in scadenza a giugno 2022, ora la nuova intesa: accordo di quattro e mezzo e nessuna clausola di risoluzione prevista nel nuovo contratto. Intesa totale già raggiunta, con il calciatore giallorosso che siglerà materialmente l’accordo la prossima settimana, quando poi il rinnovo verrà ufficializzato.

I numeri della rinascita

leggi anche

Ibañez rinnova fino al 2025: "Tutto per la Roma"

Arrivato a Roma nell’estate del 2017, Karsdorp ha faticato eccome nei suoi primi mesi in giallorosso anche a causa del grave infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato). Nel 2019 il ritorno in prestito al Feyenoord, a giugno 2020 il rientro Roma e la rinascita. 22 presenze, 1 gol e 5 assist in Serie A, 5 presenze in Europa League e 1 in Coppa Italia: questi i numeri attuali di Karsdorp, pedina sempre più importante nello scacchiere tattico della Roma. Del presente e, dopo il rinnovo, anche del futuro