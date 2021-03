Secondo il Mundo Deportivo l'ex attaccante dell'Atletico Madrid ha raggiunto un'intesa di massima con il Benfica per giocare in Portogallo nella prossima stagione. Voce confermata da A Bola e Record. Pronto un premio di 3 milioni alla firma con contratto da 2,5 milioni all'anno. Trattativa condotta in prima persona dal presidente del club lusitano CALCIOMERCATO, I MIGLIORI GIOCATORI SVINCOLATI Condividi:

Il futuro di Diego Costa potrebbe essere in Portogallo. Lo assicura il Mundo Deportivo. Secondo il giornale catalano, l'ex attaccante dell'Atletico Madrid, che a fine dicembre ha risolto con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza il contratto con il colchoneros "per motivi personali", ha raggiunto un principio di accordo per giocare con il Benfica dalla stagione 2021/22. L'intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di un premio da tre milioni di euro al momento della firma, con un contratto biennale già pronto.

Il primo sondaggio del Benfica nell'estate 2020 approfondimento Diego Costa-Atletico Madrid, l'addio è ufficiale La trattativa, sottolinea il Mundo Deportivo, era in piedi da qualche settimana grazie anche agli ottimi rapporti tra il Benfica e Jorge Mendes, agente dell'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo, classe 1988, che in stagione con l'Atletico aveva messo insieme sette partite nella Liga 2020/21 con due reti. L'arrivo di Luis Suarez e la crescita di Joao Felix quest'anno lo avevano fatto scalare indietro nelle gerarchie di Simeone, fino all'addio. L'opzione Benfica seduce il centravanti, che avrebbe così la possibilità di continuare a giocare in Europa. Già nell'estate 2020, racconta A Bola, il Benfica aveva sondato la possibilità di portare in squadra Diego Costa ma senza sviluppi positivi. Per l'attaccante, assicura il quotidiano portoghese, è pronto un ingaggio da due milioni e mezzo di euro a stagione. A condurre la trattativa è direttamente il presidente del Benfica Luís Filipe Vieira, che secondo Record potrebbe incontrare il giocatore e il suo entourage a Madrid già la prossima settimana per perfezionare i dettagli dell'affare.