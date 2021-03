Rinnovo Dybala, la Juve pone delle condizioni

Un contratto in scadenza a giugno 2022 e un futuro che potrebbe anche essere lontano da Torino per Paulo Dybala. La Juventus, infatti, ha tracciato una linea ben precisa da seguire in merito ai discorsi relativi al prolungamento della Joya: la decisione della società bianconera è quella di non assecondare le richieste economiche presentate dall'entourage dell'attaccante classe 1993, ritenute troppo esose (richieste per altro abbastanza datate, visto che le parti in causa non affrontano l'argomento rinnovo ormai da tempo). Questo però non vuol dire che la Juve voglia scaricare Dybala, anzi: la volontà del club è sempre quella di continuare con Dybala ma solo con un ingaggio ritenuto sostenibile per le casse del club. La Juve, come ammesso da Agnelli in passato, mette sul piatto un ingaggio da top 20, mentre Dybala vorrebbe uno stipendo da top 5 al mondo rivendicando un ruolo centrale nello scacchiere bianconero e ritenendo di meritare un trattamento da top player, con un ingaggio che sia sullo stesso livello dei calciatori più pagati della rosa bianconera.