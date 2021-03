L’attaccante, ex Samp e Inter tra le altre, è stato acquistato dal San Paolo, a cui si è legato fino alla fine del 2022. Ritroverà Miranda, compagno di squadra in nerazzurro e in Cina, e sarà allenato da Crespo

Eder riparte dal Brasile: è un nuovo giocatore del San Paolo. Il club brasiliano ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali di aver messo il giocatore sotto contratto fino al 31 dicembre 2022. Eder, 34 anni, ritrova Miranda, suo compagno di squadra sia all'Inter che allo Jiangsu Suning, e sarà allenato da Hernan Crespo. Per l'attaccante sarà la prima volta nella massima serie brasiliana: cresciuto nel Criciuma, ha esordito in seconda divisione prima di arrivare in Italia.