Il club ha comunicato che al termine della stagione l'attaccante argentinonon sarà più un giocatore dei Citizens. Già in programma una serie di iniziative per il suo addio, tra cui la costruzione di una statua

Le strade di Sergio Aguero e del Manchester City si divideranno al termine di questa stagione. La notizia, che già circolava da mesi visto il contratto in scadenza, è stata ufficializzata dal club inglese, con una nota sui propri canali. "Tributeremo un saluto emozionante ad un attaccante leggendario" si legge sul sito dei Citizens. "Aguero - prosegue il comunicato - è uno dei più vincenti e rispettati ad aver mai vestito la maglia del City". Il presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, ha salutato così il giocatore: "Il suo apporto in questi dieci anni non può essere sovrastimato. La sua leggenda sarà indelebilmente incisa nei ricordi di chiunque ami questa squadra e forse perfino in coloro che semplicemente amano il calcio. Arriverà il momento dell'addio, ma nel frattempo è con grande piacere che annuncio che commissioneremo la costruzione di una statua di Aguero che si ergerà accanto a quelle di Kompany e Silva all'esterno dell'Etihad Stadium". Il club adesso lavorerà ad una serie di iniziative in concomitanza con l'ultima partita di campionato contro l'Everton, quando si spera che il pubblico possa anche in parte accedere all'impianto.