Il laterale tedesco racconta nella sua autobiografia un retroscena di calciomercato risalente all'estate 2019: "Stavamo festeggiando la qualificazione in Champions quando mi arriva sullo smartphone un messaggio che mi annuncia l'interessamento dello Schalke 04, la mia squadra del cuore. Erano disposti ad accontentare le mie richieste ma l'Atalanta non ha voluto lasciarmi andare" CALCIOMERCATO, I PIANI DELL'ATALANTA PER L'ESTATE 2021 Condividi:

La squadra del cuore di Robin Gosens è lo Schalke 04 e nell'estate 2019 il laterale sinistro dell'Atalanta avrebbe potuto lasciare la Serie A per giocare in Bundesliga. A rivelarlo è lo stesso nazionale tedesco in un passaggio della sua autobiografia "Vale la pena sognare, il mio percorso un po' diverso per diventare un calciatore professionista", in uscita nelle librerie l'8 aprile. Gosens ha raccontato un curioso aneddoto di calciomercato, riportato dalla alla Bild am Sonntag.

La chiamata dello Schalke durante la festa Champions approfondimento Gasp: "Noi con la testa più libera degli altri" Il racconto di Gosens risale a maggio 2019, momento della prima, storica qualificazione dell'Atalanta in Champions League. "Festeggiavo il più grande traguardo nella storia del club e quando siamo tornati a casa a un certo punto sul display del mio smartphone è apparso un messaggio: “Ciao Robin, saresti interessato all’argomento S04? David Wagner (all'epoca allenatore dello Schalke, ndr) parlerà con il tuo agente lunedì. Buoni festeggiamenti stasera e buona fortuna". Firmato Michael Reschke, ex direttore dell'area tecnica dello Schalke. "Sapevo esattamente quello che volevo - il commento di Gosens - trasferirmi allo Schalke non solo avrebbe realizzato il mio sogno della Bundesliga, ma anche di giocare nel mio club del cuore". La trattativa non andò però a buon fine. I motivi li spiega lo stesso calciatore dell'Atalanta: "Andai in vacanza in attesa di novità dal mio agente e lo Schalke era anche disponibile ad accontentare le mie richieste ma l'Atalanta non ha voluto lasciarmi andare per nessun motivo".