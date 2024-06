L’ad dei bergamaschi ha parlato a margine dell’evento in cui è stato presentato il nuovo marchio della Serie C a Milano: "La nostra è una realtà diversa da quella di club come l’Inter, speriamo di fare le cose per bene". Sul Real in Supercoppa e i singoli: "Affrontarli è un sogno, Mbappé un extraterrestre, noi rispondiamo con Scamacca che resta sicuramente. Koopmeiners, Ederson? L'obiettivo è quello di rafforzarci". Su Scalvini: "Grande dispiacere, tornerà più forte"

"Il mercato sarà difficile, ma speriamo di fare le cose per bene per rinforzarci. Conosciamo la nostra dimensione e lavoreremo per migliorare". Queste le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, che ha parlato dalla Triennale di Milano dove si è tenuta la presentazione del nuovo marchio della Serie C. "Sappiamo benissimo chi siamo e da dove veniamo, non dobbiamo mai perderlo di vista. La nostra realtà è diversa da quella di club come l'Inter, che ha una struttura e una dimensione completamente diversa. La Serie A è composta da squadre con diverse dimensioni, noi abbiamo beneficiato delle relazioni con i grandi club, che ci hanno permesso di crescere e migliorare, ma siamo orgogliosi di ciò che rappresentiamo e non dobbiamo cercare di snaturarci", ha detto il dirigente del club che ha da pochi giorni vinto una storica Europa League.