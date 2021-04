Qualcuno è poco più che maggiorenne, altri nemmeno ma tutti già al top del calcio mondiale. Sono i giocatori Under 21, talenti classificati da Transfermarkt in base al loro valore di mercato: quali sono i più preziosi al mondo? Cinque i ragazzi di scena in Serie A nella top 30, tre sono italiani. E la coppia di testa domina in Bundesliga