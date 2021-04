All'indomani del successo per 2-1 nel quarto di finale di andata contro il Borussia Dortmund, il Manchester City ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali l'estensione per altri due anni del contratto di Kevin De Bruyne . Il belga, che ha sbloccato il risultato contro i gialloneri di Dortmund, festeggia prolungando fino al 2025.

approfondimento

Dopo cinque anni e mezzo all'Etihad, conditi da due Premier League, una FA Cup e quattro League Cup, oltre al riconoscimento personale nel 2020 "Player of the Year" della Premier, Kevin De Bruyne rafforza il suo legame col City: "I could not be happier" - non potrei essere più felice - le sue parole. "Qui mi sento a casa, amo i tifosi e Pep ed io vediamo il calcio nella stessa maniera".