La società del presidente Commisso pensa all'allenatore per il prossimo campionato: Gattuso lascerà il Napoli ed è la prima scelta, ma non c'è ancora nessun accordo raggiunto o sancito. In corsa anche gli allenatori di Verona e Sassuolo

Nella Fiorentina del futuro potrebbe esserci Rino Gattuso . È lui la prima scelta per la panchina della viola nella prossima stagione, un nome già sul mercato visto che il suo destino sembra lontano da Napoli . Il contratto con gli azzurri, infatti, scadrà al termine del campionato e la separazione è ormai certa . Le strade di Gattuso e del Napoli si separeranno, complice il rapporto con Aurelio De Laurentiis incrinato da mesi, con lo sfogo dell'allenatore dopo la partita con il Parma quando si è detto deluso dal presidente. L'impegno di Gattuso, però, non è mai mancato e prima dell'addio c'è un obiettivo da raggiungere , quello della qualificazione alla Champions League.

In corsa anche Juric e De Zerbi

leggi anche

Quagliarella e Gattuso, dialogo surreale in campo

Proprio perché col Napoli Gattuso ha ancora un obiettivo importante da inseguire in questa stagione, tra l'allenatore e la società viola non è stato ancora sancito alcun accordo. Fatto sta che il suo nome è molto gradito dal presidente Commisso, così come da tutta la dirigenza viola che ha iniziato a lavorare per il post Iachini. Oltre a Gattuso, i profili in prima linea sono altri due: da una parte Ivan Juric, che ha un contratto con il Verona fino al 2023, dall'altra Roberto De Zerbi, in scadenza di contratto con il Sassuolo.