Una qualificazione alla Champions da afferrare e un futuro da costruire. I rossoneri continuano la marcia in campionato e pensano ai rinnovi di contratto. Se per Ibra la firma sembra essere imminente, come ammesso anche dal direttore sportivo del Milan Massara, quello di Donnarumma non sembra ancora vicinissimo. Il punto di Gianluca Di Marzio su questo e sull’obiettivo per l’attacco da far crescere accanto a Zlatan Ibrahimovic

Il rinnovo di Ibrahimovic è ormai imminente. In ballo restano ancora quelli di Calhanoglu e di Donnarumma. Il nostro Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa tra i rossoneri e l’agente del portiere. Il Milan ha presentato una seconda offerta al giocatore diverse settimane fa: sette milioni e uno di bonus legato alla qualificazione in Champions League. A questa proposta il club non ha ricevuto ancora una risposta positiva. Questa offerta arriva dopo una prima di sei più uno di bonus. Ora occorrerà capire se Maldini e Massara rilanceranno: al momento non l’hanno fatto perché il club considera questa offerta già molto importante e superiore a quello che Donnarumma guadagna oggi (sei). Di fatto sarebbero uno (e uno di bonus) il più.

Mercato Milan, il punto sull’attacco

Per fare il salto di qualità, programmare il futuro e l’eventuale Champions nella prossima stagione, il Milan sta poi pensando ad affiancare un attaccante a Ibrahimovic. Scamacca è uno dei nomi presenti nella lista, ma il Sassuolo potrebbe fare richieste importanti per un profilo giovane con grandi potenzialità di crescita. Stessa cosa il Torino, che potrebbe chiedere una trentina di milioni per Belotti. E poi c’è Vlahovic, un altro giovane che sembra aver fatto il salto di qualità in questa stagione. Anche per lui la Fiorentina potrebbe presentare richieste molto alte. Tra gli altri nomi nel radar rossonero ci sono Malen del Psv ed Edouard del Celtic. La ricerca proseguirà, certa però è l’intenzione che il Milan faranno un investimento in quel reparto, poi si vedrà di che genere.