La rimonta subita a Cagliari e la sconfitta per 4-3 hanno ulteriormente complicato la situazione in casa Parma ma, nonostante la delicata posizione di classifica, non si perde di vista il futuro. Sono tanti i giovani lanciati in questa difficile stagione, con il club gialloblù che è alla ricerca di altri talenti da inserire in rosa. Proprio mentre la squadra di D'Aversa giocava contro il Cagliari, un osservatore del Parma era al Marakana di Belgrado per seguire la partita tra la Stella Rossa e il Radnik Surdulica. Osservati speciali erano due talenti della formazione di Dejan Stankovic: Zeljko Gavric e Veljko Nikolic. Giovani, forti e anche con una discreta esperienza in prima squadra, in un club prestigioso in Serbia come la Stella Rossa. Il Parma ha messo gli occhi su di loro, ma l'eventuale arrivo in Italia di questi due ragazzi dipenderà anche dalla categoria. I due giocatori sono entrambi extracomunitari e se i gialloblù andassero in Serie B, un loro tesseramento non sarebbe consentito dal regolamento. Il Parma, però, continua a inseguire una salvezza difficile ma, aritmeticamente, ancora possibile e, in caso d'impresa e di permanenza in Serie A, avrebbe già due giovani talenti come Gavric e Nikolic sulla lista degli obiettivi per il prossimo mercato estivo.