Quando si dice "bruciare le tappe", si pensa ad un giocatore come Kayky da Silva Chagas . 18 anni da compiere a giugno, in poche settimane ha esordito con il Fluminense , ha segnato i suoi primi gol tra i grandi e ha giocato anche la Copa Libertadores. Quindi, è stato acquistato dal Manchester City , a cui sono bastate due reti in 367 minuti giocati in campionato per convincersi di avere davanti un potenziale fenomeno. Le cifre dell'operazione che sono filtrate sono di 10 milioni di euro per l'80% del cartellino (con la possibilità di acquistare il restante 20% a 4 milioni) più 11 di bonus . Il giocatore resterà in prestito al Fluminense fino al termine della stagione brasiliana, per poi raggiungere l'Inghilterra soltanto nel 2022.

Kayky, il "nuovo Neymar"

Il talento già non si discute, per quel poco che s'è visto. Kayky è ritenuto uno degli Under 18 più forti del mondo, se non proprio il più promettente. Per questo, considerando anche la facilità con cui salta l'uomo, in Brasile è stato quasi immediato il paragone con Neymar, con la grande differenza che il giovane è mancino. È un esterno offensivo che predilige partire da destra per poi rientrare sul piede preferito. Il Fluminense lo scartò al primo provino, per poi ricredersi quando se lo trovò contro. Quando segna mima i baffi, come quelli di papà Demir, il primo a credere in lui, fino ad arrivare al Manchester City.