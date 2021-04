È sempre calciomercato, anche quando la priorità e la concentrazione è tutta rivolta sul finale di stagione e su una volata Champions da provare a non fallire, dopo le due sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare il Milan al quinto posto in classifica (a pari punti con Juve e Napoli, ma con una classifica avulsa peggiore). A Casa Milan nel pomeriggio Maldini e Massara hanno incontrato Tomori, difensore arrivato lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea per 28 milioni di euro. Un incontro programmato, che avviene a rotazione con tutti i calciatori della rosa rossonera. Il colloquio con Tomori, però, assume un significato doppio: oltre che tecnico, c’è anche la 'prospettiva mercato'. I dirigenti rossoneri hanno chiesto a Tomori come si trovasse a Milanello, a Milano e al Milan, segnale che comunque l’intenzione (almeno di Maldini e Massara, ci sarà da convincere la proprietà a dare il via libera all’investimento) sia quella di provare a riscattarlo. Nonostante la cifra del riscatto sia alta e non modificabile (28 milioni), visto che il Chelsea non sembra intenzionato a fare sconti.