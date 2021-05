In una conferenza stampa del 2010, da allenatore dell'Inter, José Mourinho definiva la Roma un club molto intelligente, senza però risparmiarsi qualche punturina delle sue, in particolare riferendosi al calciomercato: "Società furba che sul mercato sa piangere se ha bisogno di un giocatore e non ha i soldi per acquistarlo, ma poi quando qualcuno vuole comprare qualcuno dei suoi sa dire di no. Rispetto la Roma per la sua qualità e per i suoi risultati"

MOURINHO ALLA ROMA - LE PRIME PAROLE - LE FRASI FAMOSE