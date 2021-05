José Mourinho torna in Italia. Lo Special One è stato annunciato a sorpresa dalla Roma, che in giornata aveva comunicato la fine del rapporto con Paulo Fonseca. Contratto triennale e tanta voglia di ripartire per il portoghese, che nelle scorse settimane era stato esonerato dal Tottenham. Poco dopo l'annuncio del club giallorosso, sono arrivate le prime parole di Mourinho, che attraverso il suo profilo Instagram ha espresso tutta la sua soddisfazione per la nuova avventura: "Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club - le prime parole di Mou - e per avermi reso parte della loro visione".