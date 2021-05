Edinson Cavani continuerà a giocare con il Manchester United anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo ufficialmente sono proprio i Red Devils con una nota pubblicata sul proprio sito web nella quale si legge che l’attaccante uruguaiano ha esteso il proprio contratto con lo United fino al 30 giugno 2022 . Un “rinforzo” fatto in casa per gli inglesi che continueranno così a puntare sull’ex Napoli (arrivato nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato dopo la fine del contratto col Psg) anche per il prossimo anno: una riconferma che il Matador si è guadagnato sul campo, realizzando 15 gol (e 5 assist) in 35 partite tra tutte le competizioni fino a questo momento della stagione.

"Sento un legame profondo per questo club"

Tanta soddisfazione per il rinnovo anche nelle parole dello stesso Cavani: "Nel corso della stagione ho sviluppato un grande affetto per il club e tutto ciò che rappresenta. Sento un legame profondo con i miei compagni di squadra e lo staff. Mi danno una motivazione in più ogni giorno e so che, insieme, possiamo ottenere cose speciali". Il 34enne attaccante uruguaiano ha poi aggiunto: "Fin dal primo momento in cui sono arrivato ho sentito la fiducia dell’allenatore. Come giocatore, questa fiducia rappresenta la migliore opportunità per giocare al meglio e voglio ringraziarlo per questo. Sono stato colpito da quanto i tifosi hanno voluto che rimanessi e darò tutto per regalargli felicità e gioia con le mie prestazioni sul campo. Non ho ancora potuto giocare davanti al pubblico dell'Old Trafford ed è qualcosa che non vedo l'ora di fare".