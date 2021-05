Iniesta raddoppia, compleanno e rinnovo col Kobe

Il centrocampista spagnolo, nel giorno del suo compleanno, ha firmato il prolungamento di contratto col club giapponese per altre due stagioni. Per l’occasione verrà realizzata una serie limitata di 888 maglie speciali

Compleanno e rinnovo: Andres Iniesta ha festeggiato i 37 anni regalandosi un prolungamento di contratto fino al 2023 col Vissel Kobe , club giapponese dove si è trasferito nel 2018 al termine dell’esperienza al Barcellona . Tanta la soddisfazione della società, che ha deciso di lanciare una campagna social e una serie di prodotti con l'hashtag #8HereToStay . Tra questi ci sarà anche una serie limitata di 888 maglie, che verranno messe in vendita in un’apposita confezione, dal costo complessivo di 35mila yen l’una (circa 265 euro).

Iniesta in Giappone

calciomercato

Lautaro: "Voglio restare, sono sereno sul rinnovo"

Dopo sedici stagioni nel Barcellona, Andres Iniesta si è trasferito a Kobe con il Vissel nel 2018, venendo poi raggiunto per una sola stagione l'anno successivo da David Villa, compagno in blaugrana e in Nazionale. Con la maglia del club giapponese ha collezionato finora 77 presenze, in cui ha segnato 16 gol e servito 18 assist, e ha vinto due trofei: la Coppa dell'Imperatore nel 2019 e la Supercoppa nazionale nel 2020.