Sassuolo, Caputo rinnova: accordo fino al 2023

C'è l'intesa tra Sassuolo e Caputo per il prolungamento: l'attaccante, in scadenza nel 2022, firmerà un nuovo accordo fino al 2023, con opzione per la stagione successiva

A un anno dalla naturale scadenza dell'attuale contratto, il Sassuolo e Ciccio Caputo hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento. Tutto definito, l'attaccante firmerà un nuovo accordo fino al 2023, con opzione in favore della società neroverde per il 2024. Un riconoscimento importante per un attaccante che, a 34 anni, si è confermato per la terza stagione di fila in doppia cifra in Serie A. Il Sassuolo ripartirà ancora da lui, nonostante l'ormai imminente addio di Roberto De Zerbi, allenatore che lo ha ancor di più valorizzato nelle ultime due annate.