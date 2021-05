L'allenatore catalano svela alla BBC: "Sergio sta per chiudere l'accordo col club del mio cuore, il Barcellona. Giocherà insieme a Leo Messi, il più forte di tutti". Il Barça ha già pronto un biennale: restano da limare solo gli ultimissimi dettagli

Due gol per salutare nel migliore dei modi il Manchester City e la Premier League, perché nel futuro di Sergio Aguero ci sarà nuovamente la Liga, precisamente il Barcellona. Una trattativa che va avanti da tempo, entrata nella fase rovente quando lo stesso attaccante argentino nelle scorse settimane ha annunciato l’addio a parametro zero dai Citizens dopo 10 anni vissuti insieme. Ora l’annuncio che lascia davvero pochi dubbi da parte di Pep Guardiola subito dopo il successo sull’Everton nell’ultima di Premier: "Forse svelerò un segreto, ma Aguero è vicino a chiudere l'accordo col mio club del cuore, il Barcellona. Giocherà al fianco del migliore calciatore di tutti i tempi, Messi. Sono abbastanza sicuro che si divertirà e con lui in campo il Barcellona sarà più forte", le parole dell’allenatore catalano alla BBC.