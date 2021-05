L'allenatore non ha digerito il parziale ridimensionamento prospettato dalla proprietà, con la possibile cessione di un big. Le parti ragionano sulla risoluzione consensuale del contratto dopo mesi difficili. Il club proverà a trovare un punto d’incontro ma senza riavvicinamenti Conte concluderebbe la sua esperienza in nerazzurro con un anno di anticipo ALLENATORI SERIE A, LE ULTIME SULLE PANCHINE Condividi:

Il rapporto tra l'Inter e Antonio Conte potrebbe concludersi dopo due stagioni e con un anno di anticipo. L'allenatore nerazzurro non ha infatti ancora digerito il parziale ridimensionamento prospettato dal presidente Steven Zhang in vista della prossima stagione, strategia illustrata a Conte da Marotta e Ausilio: oltre al taglio degli stipendi per una cifra compresa tra il 15 e il 20% del totale, il club pianifica di chiudere la sessione estiva di trattative con un mercato in attivo di 70-80 milioni rispetto a quanto accaduto nel 2020. Un orizzonte che potrebbe coincidere con la cessione di un big, sacrificio che andrebbe in direzione contraria rispetto alle ambizioni di Conte.

La posizione del club e quella di Conte leggi anche Zhang: "Grande merito dello scudetto a Conte" Se da un lato l'allenatore punta a migliorare la rosa e allargarla per renderla ancor più competitiva anche in chiave europea, le strategie del club vanno verso la possibile cessione di uno dei titolarissimi della rosa, con la possibilità di puntare invece su giovani di prospettiva. Idee divergenti. I dirigenti nerazzurri continueranno in queste ore a lavorare diplomaticamente per convincere Conte a restare ma nel frattempo si sta anche lavorando parallelamente, come spiegato nel corso di 23 su Sky Sport, a una risoluzione consensuale del contratto come esito della situazione critica che la società nerazzurra affronta ormai da mesi. Nella stagione 2021/22 da contratto Conte percepirà 13.5 milioni netti, pari a un lordo di circa 25 milioni (all'epoca dell'accordo, non era stato utilizzato il decreto crescita). Un'eventuale risoluzione passerebbe da una transazione economica tra l'allenatore e il club, con una buonuscita a favore di Conte.