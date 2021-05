L’allenatore e il presidente della Lazio si sono incontrati per capire se ci sono gli estremi per continuare insieme. Nel frattempo l’Inter ha sondato Inzaghi: è la pista maggiormente percorribile secondo il club per raccogliere l’eredità di Conte

La cena della verità, per capire se continuare insieme o se è arrivato il momento di dirsi addio. Claudio Lotito e Simone Inzaghi si sono incontrati intorno alle 19 a Villa San Sebastiano, per discutere del futuro della Lazio. La prima parte del confronto non ha portato ad una decisione definitiva: entrambi hanno lasciato il posto poco dopo le 20:30 per cenare insieme e continuare la conversazione. "Rinnovo? Adesso andiamo a cena" ha detto l’allenatore ai giornalisti presenti uscendo dal complesso.