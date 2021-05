A Sky Calcio Club lo scorso marzo, Allegri aveva parlato della fine della storia con la Juve e del rapporto con Agnelli: "Ci sono state diversità di vedute ed è stata una scelta del presidente. Con lui sono rimasto in ottimi rapporti, sono stati 5 anni meravigliosi e irripetibili. Non è facile trasmettere il meglio dopo 5 anni, questo forse è stato il motivo per cui il presidente, insieme a Paratici e Nedved, hanno deciso di cambiarmi. Io sono un passionale e resto molto legato alla Juventus"