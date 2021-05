Dopo l'addio all'Inter, Antonio Conte potrebbe tornare in panchina già nelle prossime settimane. L'ex allenatore nerazzurro è al centro del mercato estero, tanto che sono già stati avviati i primi contatti con il Real Madrid e il Tottenham. Gli spagnoli, infatti, sono alla ricerca dell'erede di Zidane che mercoledì ha ufficializzato l'addio ai blancos. Dopo il no di Massimiliano Allegri, quindi, Florentino Perez è sulle tracce di un altro allenatore italiano. In corsa èer Conte c'è anche il Tottenham, ma in questo caso gli Spurs stanno valutando il possibile ritorno di Mauricio Pochettino la cui conferma sulla panchina del Paris Saint Germain non è certa.