L'allenatore saluta il club biancoceleste: "Abbiamo lottato e vinto insieme, questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore". Per il post Inzaghi in corsa Mazzarri e Mihajlovic INTER, SIMONE INZAGHI SARA' IL NUOVO ALLENATORE

"Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio". Inizia così la dichiarazione affidata all'Ansa da parte di Simone Inzaghi che saluta ufficialmente la Lazio, pronto a firmare un contratto biennale con l'Inter. Inzaghi ha voluto ringraziare tutte le componenti del club biancoceleste visto che per lui si chiude una parentesi lunga ventidue anni, iniziata da calciatore nel 1999 e proseguita da allenatore subito dopo il ritiro nel 2010. "Ringrazio la società, il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore - spiega Inzaghi - Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima".

La nota della Lazio: "Rispettiamo il ripensamento" Poco prima delle parole di Simone Inzaghi, la Lazio aveva già congedato il suo ex allenatore con un breve comunicato, senza mai citarlo per nome: "Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti".