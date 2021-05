6/14 ©Ansa

ALLEGRI DOVE VA? (mercoledì)

C’è proprio il nome di Max tra i possibili successori di Conte all’Inter, pista preferenziale per la società di Suning ma non l’unica (Fonseca, Mihajlovic e un Inzaghi che pare sfumare, come vedremo). Non manca ovviamente la concorrenza: in pole resta il ritorno alla Juventus grazie ai contatti sempre più frequenti e all’ottimo rapporto con Andrea Agnelli. Proprio a Torino, invece, chi saluta è il direttore sportivo Fabio Paratici. Da non trascurare per Allegri nemmeno l’ipotesi Real Madrid, ai saluti con Zidane



JUVE IN POLE SU ALLEGRI, OCCHIO A INTER E REAL