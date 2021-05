Dodicesimo posto in campionato con 41 punti ottenuti e salvezza conquistata con ampio anticipo. L’ultima stagione del Bologna è stata positiva, ora si lavora per il prossimo anno con un primo nodo da sciogliere che riguarda il futuro di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore serbo, dopo l’ottimo lavoro svolto negli ultimi 2 anni e mezzo, potrebbe cedere al richiamo di qualche altro club di Serie A. In particolar modo la Lazio ha inserito il nome di Mihajlovic tra quelli valutati per la sostituzione di Simone Inzaghi, che ha lasciato i biancocelesti dopo 5 anni per trasferirsi all’Inter. Non c’è stato ancora un contatto approfondito con il serbo, che però potrebbe essere tentato dal ritorno in un club in cui ha fatto grandi cose da calciatore.