La società bianconera ha ufficializzato l'addio di Pirlo e ha salutato l'allenatore con un video pubblicato sui suoi canali social e un'emozionante lettera: "Grazie Andrea, hai avuto coraggio e hai mostrato grande passione e dedizione", le parole della Juventus. L'ex allenatore su Instagram: "Obiettivi raggiunti. Quest'avventura, nonostante un finale che mi aspettavo, ha reso più chiaro cosa voglio per il futuro"

Ora è ufficiale: Andrea Pirlo non è più l'allenatore della Juventus. Si conclude dopo appena una stagione l'avventura dell'ex centrocampista campione del mondo sulla panchina bianconera. Un anno difficile, con la delusione per l'eliminazione in Champions agli ottavi contro il Porto e per l'uscita dalla corsa scudetto dopo pochi mesi. Alla fine, però, Pirlo ha portato a casa due trofei importanti (la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia) e la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League, ottenuta all'ultima giornata. Non è bastato questo per restare in carica, la Juventus ha deciso di cambiare e lo ha salutato con un video e con una lettera sul proprio sito ufficiale. Andrea Pirlo lascia quindi la Juventus e ora è davvero tutto pronto per il ritorno di Massimiliano Allegri. Dopo il messaggio della Juve, sui social è arrivato anche il messaggio dello stesso Pirlo.

Pirlo: "Finale che non mi aspettavo" "Si è conclusa la mia prima stagione da allenatore - ha postato Pirlo su Instagram - È stato un anno intenso, complicato ma in ogni caso meraviglioso. Quando sono stato chiamato dalla Juventus non ho mai pensato al rischio che correvo, sebbene fosse abbastanza evidente. Ha prevalso il rispetto per i colori di questa maglia e la volontà di mettermi in gioco ad altissimi livelli per il progetto che mi era stato prospettato. Se dovessi tornare indietro rifarei esattamente la stessa scelta, pur consapevole di tutti gli ostacoli che ho incontrato legati ad un periodo così difficile per tutti, che mi ha impedito di pianificare al meglio le mie intenzioni e il mio stile di gioco, ma durante il quale ho comunque raggiunto gli obbiettivi che mi erano stati chiesti. Quest’avventura, nonostante un finale che non mi aspettavo, ha reso ancora più chiaro quale vorrei fosse il mio futuro, che spero sia altrettanto completo e pieno di soddisfazioni come quello che ho vissuto da calciatore. È tempo di rimettersi in gioco e affrontare nuove sfide. Voglio comunque ringraziare la famiglia Juventus e tutti quelli che mi sono stati vicini in questa stagione".