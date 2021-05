Dopo una prima stagione di ambientamento al nuovo sistema di gioco, nella seconda annata con Antonio Conte Milan Skriniar è diventato uno dei principali punti di forza dell'Inter. Fondamentale insieme ai compagni di reparto De Vrij e Bastoni per la conquista del 19° scudetto, il difensore slovacco ha avuto una crescita esponenziale diventando uno dei fedelissimi dell'allenatore. E proprio della separazione tra Conte e l'Inter ha parlato Skriniar, che ha ribadito la sua volontà di restare in nerazzurro: "L'addio di Conte ci ha sorpreso - ha detto il numero 37 a Sport Aktuality -, è inutile negarlo. Personalmente, l'ho scoperto attraverso i siti e i giornali. È stata una novità e adesso voglio sapere cosa accadrà. Ma sul mio futuro ho già parlato in passato: la mia volontà è restare all'Inter e difendere lo scudetto, per il resto non do retta alle voci di mercato".